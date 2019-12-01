لجنة التعاون الأفريقى باتحاد الصناعات تلتقى نائب وزير التجارة والصناعة الموزمبيقى

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كما أكد على اهتمام موزمبيق بكل المشاريع المتعلقة بصناعة الغاز والأسمدة والصناعات البتروكيماوية واهتمامها أيضاً بإقامة مشاريع طاقة شمسية، حيث متوقع أن تكون موزمبيق خلال الـ 3 سنوات القادمة من أكبر منتجى الغاز فى العالم، هذا وأشار إلى اهتمام موزمبيق بالاستثمار فى مجال الزراعة والصناعات الغذائية .
وأكد الدكتور شريف الجبلى أنه سيتم الإعداد لرحلة لزيارة موزمبيق خلال عام 2020 تضم أعضاء لجنة التعاون الأفريقى باتحاد الصناعات المصرية ومجموعة من رجال الأعمال المصريين فى جميع المجالات تهدف إلى تنشيط التعاون الثنائى وزيادة التبادل التجارى والأستثمارى بين البلدين وسيتم إفادة الجانب الموزمبيقى بالموعد المقترح للزيارة لعمل الترتيبات اللازمة.
وحضر الأجتماع من الجانب المصرى ماجد المنشاوى عضو مجلس إدارة غرفة صناعة الأدوية ومستحضرات التجميل والمستلزمات الطبية ورئيس مجلس إدارة شركة مينا فارم، المهندس خالد أبو بكر عضو غرفة صناعة البترول والتعدين والرئيس التنفيذي لشركه طاقه العربيه، والمهندس شريف مجدى الرئيس التنفيذي لشركة إنارة كابيتال للاستثمار.
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