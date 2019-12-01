شكرا لقرائتكم خبر عن التنظيم والإدارة يشارك فى معرض القاهرة الدولى للاتصالات آى سى تى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يشارك الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة برئاسة الدكتور صالح الشيخ، فى معرض القاهرة الدولى للاتصالات Cairo ICT ، والذى تبدأ فعالياته اليوم الأحد بمركز المنارة الدولى للمؤتمرات ويستمر أربعة أيام .

ويشارك الجهاز فى المعرض بمشروع الإنسان الآلى الذكى "كيمت"، والذى نفذه الجهاز باستخدام تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي، وتقوم كيميت فى المرحلة الأولى بالرد على استفسارات المواطنين والعاملين بشأن قانون الخدمة المدنية رقم 81 لسنة 2016 ولائحته التنفيذية وسيتم فى مراحل لاحقة تزويد التطبيق بمعلومات عن موضوعات أخرى، ومن المقرر إتاحته على الموقع الإلكترونى للجهاز والصفحة الرسمية على موقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك"، ويتم تجربته حالياً من قبل مجموعة كبيرة من الباحثين بالجهاز.

ويعرض الجهاز فيديو عن مركز تقييم القدرات والمسابقات ويتضمن مراحل وضع منظومة تقييم القدرات والمسابقات، مروراً بمراحل إنشاء المركز وافتتاح رئيس مجلس الوزراء للمركز فى 9 يوليو 2019 بحضور وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإدارى الدكتورة هالة السعيد وعدد من الوزراء.

كما يعرض نموذجا مصغرا للاختبارات بالمركز للراغبين فى الحصول على فرصة لتجربة منظومة تقييم القدرات والمسابقات، حيث سيخضع المشارك لتجربة مماثلة للإمتحان الذى يتم إجراؤه فى المركز .

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ويعرض الجهاز أيضا فيديو عن المشروع القومى لتحديث الملف الوظيفى إليكترونيا يوثق مراحل مشروع تحديث الملف الوظيفى ابتداءً من قيامه بإعداد تطبيق إلكترونى متكامل يشتمل على جميع بيانات الموظف (الاسم- الوظيفة- صورة شخصية حية- بطاقة الرقم القومي- المؤهلات والتدريبات وغيرها من البيانات)، وتشكيل فريق عمل مكون من أكثر من 50 عضواً من شباب الجهاز تم تدريبهم جيداً على استخدام هذا التطبيق مع توفير البنية التكنولوجية الحديثة اللازمة لذلك بالتنسيق والتعاون التام مع وزارة التخطيط ، مروراً بمرحلة نزول فريق العمل لمقار الجهات الحكومية للبدء فى عملية تحديث بياناتهم، ومن ثم تدقيق هذه البيانات وتسليم جميع الوزراء اسطوانة مدمجة متضمنة نسخة من البيانات الخاصة بكافة الموظفين بدواوين عموم الوزارات.

ويلى ذلك قيام الجهاز بتدريب ممثلى الوزارات على كيفية التعامل مع التطبيق الإليكترونى الجديد لتحديث بيانات العاملين فى وزارتهم بشكل دوري، وتسليمهم حاسب آلى محمول laptop وماسح ضوئى Scanner بالإضافة إلى APN (Access point name) وهو اسم نقطة الوصول التى توفر شبكة مغلقة ومؤمنة بين المستخدم ومزودة خدمة الإنترنت.

ويعرض الجهاز أيضا ''برومو'' حلقات ''فيديوهات'' للتوعية بقانون الخدمة المدنية ولائحته التنفيذية، حيث يقوم الجهاز بالتعاون مع وزارة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإدارى بإطلاق برومو للتعريف بسلسلة حلقات الفيديو لقانون الخدمة المدنية رقم 81 لسنة 2016 ولائحته التنفيذية، بهدف تبسيط المواد القانونية فى القانون واللائحة.

يذكر أنه تم التركيز على أن تخاطب هذه الفيديوهات جميع موظفى الجهاز الإدارى للدولة من ذوى الإعاقات المختلفة، لذا تم استخدام لغة الإشارة وكتابة الحوار باللغة العربية ليكون مصاحبا للفيديو ، وقد تم إعداد هذه الفيديوهات بأيدى مجموعة من الموظفين.