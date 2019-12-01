شكرا لقرائتكم خبر عن البورصة تواصل ارتفاعها بمنتصف التعاملات مدفوعة بمشتريات عربية وأجنبية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - واصلت مؤشرات البورصة المصرية، ارتفاعها بمنتصف تعاملات جلسة اليوم الأحد، بداية جلسات الأسبوع، مدفوعة بعمليات شراء من المتعاملين العرب والأجانب، فيما مالت تعاملات المصريين للبيع.

وارتفع مؤشر "إيجى إكس 30" بنسبة 0.19% ليصل إلى مستوى 13875 نقطة، وصعد مؤشر "إيجى إكس 50" بنسبة 0.3% ليصل إلى مستوى 2017 نقطة، وقفز مؤشر "إيجى إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.2% ليصل إلى مستوى 16560 نقطة، وزاد مؤشر إيجى إكس 30 للعائد الكلى بنسبة 0.51% ليصل إلى مستوى 5165 نقطة.

كما ارتفع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجى إكس 70" بنسبة 0.57% ليصل مستوى 536 نقطة، وصعد مؤشر "إيجى إكس 100" بنسبة 0.43% ليصل إلى مستوى 1408 نقطة، وزاد مؤشر بورصة النيل بنسبة 0.09% ليصل إلى مستوى 485 نقطة.