شكرا لقرائتكم خبر عن توقيع مذكرة تفاهم بين النصر للأسمدة ومستثمرين لإنشاء مصنع كيماويات جديد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - وقعت شركة النصر للأسمدة، مذكرة تفاهم مع رجل الأعمال ماهر البروي، وعدد من المستثمرين المصريين والعرب، لإنشاء مصنع أسمدة وكيماويات جديد .

وكشف وليد محمد الرشيد، نائب رئيس الشركة القابضة للصناعات الكيماوية لـ"الخليج 365" إن المصنع سيقام بشركة النصر للأسمدة بالسويس، مضيفا أن المساحة المتوقعة لبناء المصنع الجديد، ستكون فى حدود 250 ألف متر، وبتكلفة تصل لنحو 500 مليون دولار، لافتا إلى أنه سيتم دراسة كافة الجوانب المالية والفنية قبل الشروع فى الشراكة على المصنع الجديد.

وأوضح نائب رئيس القابضة الكيماوية، أن شركة النصر للأسمدة بالسويس من الشركات التى نجحت فى تخفيض خسائرها بشكل كبير خلال العام المالى 2018-2019.

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ومن جانبه طالب عبودة حراجى، عضو مجلس ادارة شركة النصر للاسمدة بضرورة حل مشكلة شركة النصر القديمة مع المستثمر ماهر البروى، تزامنا مع المشروع الجديد .

وأشار لـ"الخليج 365" أنه لا يمكن فصل مشكلة حصول البروى على خامات باقل من ربع سعرها متعللًا بوجود عقد بذلك .

وأكد أن شركة النصر ما تزال في عملية تقاضي مع البروى، نظرا لآن العقد مجحف، ويمثل إهدارا لموارد الشركة مما يستلزم تعديله .