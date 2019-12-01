صور.. الإسكان: مليون وحدة سكنية لتحقيق العدالة الاجتماعية واستهداف محدودى الدخل

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وأضاف خلال المؤتمر الدولي الثالث للإسكان التعاوني، أنه تم إنشاء 20 مدينة جديدة من الجيل الرابع، لعمل نقلة نوعية حضارية وتوفير مساكن جديدة، وإتاحة أراضي للتعاونيات الإسكانية، من أجل أن يعمل الجميع من أجل تلبية احتياجات الاسكان والتعمير.
وأشار إلى أن مصر تستهدف مشاركة أكثر التعاونيات الإسكانية لحل مشكلة السكان في مصر، والوصول إلي مجتمعات متجانسة تساهم في تحقيق التنمية المستدامة، لافتا إلى سعي مصر إلي أن تصل نسبة مشاركة الاسكانيات التعاونية إلي 30% من المنتج السكني، وفق خطة خمسية، تهدف إلي تطوير التشريعات وانشاء المدن وتحقيق التكامل بين جميع القطاعات الاقتصادية.
وأكد أن مصر تتطلع إلي رؤي طموحه لتطوير التعاونيات الإسكانية، وتحقيق مستهدفات التنمية المستدامة.
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