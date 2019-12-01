شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس وزراء رواندا: نهتم بدعوة المستثمرين المصريين للاستثمار فى صناعة الأدوية والجلود والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - استقبل إدوارد نجرينتي رئيس وزراء رواندا وفد لجنة التعاون الأفريقى باتحاد الصناعات المصرية برئاسة الدكتور شريف الجبلى، مؤكدا على عمق العلاقات المصرية الرواندية وأهمية التعاون الاقتصادى وزيادة التبادل التجارى والأستثمار وتبادل الخبرات المصرية الرواندية فى المرحلة القادمة.

وقال رئيس وزراء روندا بيان لاتحاد الصناعات، إن أهم المجالات فى رواندا صناعة الأسمدة والجلود ووسائل النقل الكهربائية الصديقة للبيئة، وكذلك الطاقة الجديدة والمتجددة .

وأكد رئيس الوزراء الرواندى، على اهتمام رواندا بدعوة المستثمرين المصريين للاستثمار فى مجالي صناعة الأدوية وصناعة الجلود و بناء عليه وجه دعوته بأن يقوم وفد من لجنة التعاون الأفريقى باتحاد الصناعات المصرية لزيارة رواندا للبحث فى تلك الأمور التى تم مناقشتها خلال الأجتماع.

Advertisements

ومن جانبه، أوضح الدكتور الجبلى رئيس لجنة التعاون الافريقي، أن مصر لها خبرة كبيرة فى تلك المجــــالات المذكورة بالأضافة إلى الرعاية الصحية وإمكانية علاج المرضى الرواندين فى المستشفيات المصرية.

هذا وقد حضر الأجتماع من الجانب المصرى ماجد المنشاوى عضو مجلس أدارة غرفة صناعة الأدوية ومستحضرات التجميل والمستلزمات الطبية، والمهندس خالد أبو بكر عضو غرفة صناعة البترول والتعدين، الدكتورة غادة الجنزورى عضو مجلس إدارة مستشفى الجنزورى، والمهندس شريف مجدى الرئيس التنفيذي لشركة إنارة كابيتال للاستثمار.

وحضر من الجانب الرواندى مساعد رئيس الوزراء والسفير ألفريد كاليسا سفير رواندا بالقاهرة، والمستشار إريك كايوج روتوني بسفارة رواندا بالقاهرة.