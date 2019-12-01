شكرا لقرائتكم خبر عن صادرات السيارات الكورية الجنوبية تسجل انخفاضاً للعام السابع على التوالى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أظهرت بيانات نُشرت اليوم أنه من المرجح أن تسجل صادرات السيارات الكورية تراجعاً للعام السابع على التوالي خلال عام 2019 بسبب انخفاض الطلب في الأسواق الناشئة.

ووفقا لموقع الرؤية الأماراتى، ذكرت وكالة يونهاب الكورية الجنوبية للأنباء أن الشركات الكورية الجنوبية المصنعة للسيارات قامت بتصدير 1.98 مليون وحدة خلال أول 10 أشهر من العام، بانخفاض بقيمة 0.4% مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي، وذلك في ظل التباطؤ الاقتصادي بالداخل والخارج.

ويشار إلى أن قطاع صادرات السيارات، منذ أن سجل صادرات قياسية بلغت 3.17 مليون وحدة عام 2012، وهو يسجل تراجعاً، ومن المرجح استمرار هذا التوجه خلال العام الجارى

وأظهرت بيانات رابطة الشركات المصنعة للسيارات الكورية أن الصادرات لدول الشرق الأوسط وأمريكا الوسطى انخفضت بنسبتي 8% و22.7%، في حين تراجعت الصادرات للدول الآسيوية بنسبة 15.1%.

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وأوضحت البيانات أن الصادرات لدول أمريكا الشمالية وأوروبا ارتفعت بنسبة 11% و0.3% على التوالي.

وقد ارتفعت إيرادات الشركات بنسبة 4.2% لتصل إلى 31.83 مليار دولار خلال أول 10 أشهر من العام، وذلك يرجع إلى ارتفاع صادرات السيارات الرياضية متعددة الأغراض والصديقة للبيئة.

وارتفعت صادرات السيارات الرياضية متعددة الأغراض بنسبة 8.2% لتصل إلى 1.21 مليون وحدة، كما ارتفعت صادرات السيارات الصديقة للبيئة بنسبة 36.3% لتصل إلى 203500 وحدة.

من ناحية أخرى، من المتوقع أن تصل مبيعات السيارات الكورية الجنوبية إلى أدنى مستوى منذ 9 أعوام هذا العام بسبب ضعف المبيعات في الخارج والداخل، حيث من المرجح أن تنخفض إلى أقل من 4 ملايين وحدة لأول مرة منذ 2009.