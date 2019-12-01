شكرا لقرائتكم خبر عن نيسان ورينو وميتسوبيشى تسعى لتأسيس شركة لتطوير تكنولوجيا السيارات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تجرى شركات نيسان موتور ورينو وميتسوبيشى موتور اليابانية لصناعة السيارات، مباحثات لتأسيس شركة جديدة لتطوير التكنولوجيا من أجل الجيل الجديد من السيارات، وذلك بحسب ما قالته صحيفة نيكى اليابانية.

ووفقا لموقع الرؤية، ذكرت وكالة بلومبرج للأنباء، أن الشركة الجديدة سوف تهدف لتطوير أكثر فعالية لتكنولوجيات السيارات، ما سوف يتطلب استثمارات كبيرة في مجال الأبحاث.

وكانت نيسان قد أعلنت أمس، أنها سوف تتوقف عن إنتاج سيارة داتسون في إندونيسيا وروسيا ابتداء من العام المقبل.

وقالت نيسان في بيان"نيسان تؤكد على التزامها نحو عملائنا والأسواق التي تباع فيها سيارات نيسان"، وأضافت "خطتنا التوسيعية تشمل تقليص عدد العمال وتوسيع الإنتاجية. وفي إطار هذه الخطة اتخذنا عدة خطوات لكي تضعنا على مسار النمو".