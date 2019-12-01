شكرا لقرائتكم خبر عن وزير النفط العراقى: أوبك+ ستدرس زيادة تخفيضات الإنتاج الحالية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال وزير النفط العراقى ثامر الغضبان اليوم الأحد، إن منظمة أوبك وحلفاءها سيدرسون زيادة تخفيضات الإنتاج الحالية بنحو 400 ألف برميل يوميا لتصل إلى 1.6 مليون برميل يوميا. وصرح الغضبان للصحفيين في بغداد بأن المنظمة وحلفاءها فيما يعرف بأوبك+ سيدرسون زيادة التخفيضات في اجتماعات من المقرر أن تعقد في فيينا الأسبوع الجارى.

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