شكرا لقرائتكم خبر عن صور.. نائب وزير الإسكان يفتتح معرض الهيئة العامة لتعاونيات البناء والإسكان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - افتتح المهندس خالد عباس، نائب وزير الإسكان للمشروعات القومية، اليوم الأحد، معرض الهيئة العامة لتعاونيات البناء والإسكان، المقام علي هامش المؤتمر الدولى الثالث للإسكان التعاونى "نحو تعاونيات مستدامة"، بعنوان “دور الإسكان التعاونى فى مخطط التنمية المستدامة 2030″، والذى تنظمه الهيئة العامة لتعاونيات البناء والإسكان، خلال الفترة من 1 إلي 4 ديسمبر، تحت رعاية الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء.

وقال حسام رزق، رئيس الهيئة العامة لتعاونيات البناء والإسكان، ورئيس المؤتمر، إن هذا المؤتمر يهدف إلى تبادل الخبرات مع التجارب العالمية الناجحة فى جميع الأنشطة التعاونية، حيث يشارك بالمؤتمر رئيس الحلف التعاونى الدولى، ورئيس الحلف التعاونى الإفريقى، ورئيس تعاونيات الإسكان الدولية.

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أضاف رزق، خلال كلمته، أن المؤتمر يأتى للتأكيد على ريادة مصر للإسكان التعاونى على مستوى القارة الإفريقية، وتعزيز مشاركة الشباب والمرأة فى التعاونيات، والتأكيد على أهمية دور الدولة كداعم ومنظم ومراقب لتعظيم دور القطاع الأهلى، وجمعيات الإسكان التعاونى فى المشاركة بتنفيذ مخططات التنمية المستدامة 2030.

أوضح أنه من المقرر على هامش انعقاد المؤتمر، توقيع بروتوكولات تعاون مع الجهات التعاونية فى عدة دول، كما يتم من خلاله الدعوة لإنشاء المنظمة الإفريقية للجهات الحكومية الداعمة للتعاونيات ومقرها القاهرة.