شكرا لقرائتكم خبر عن فيات كرايسلر تتوصل إلى اتفاق مع اتحاد عمال صناعة السيارات الأمريكى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلن اتحاد عمال صناعة السيارات في الولايات المتحدة أنه أبرم اتفاقاً مبدئياً مع شركة فيات كرايسلر الأمريكية الإيطالية العملاقة يتوقع أن يؤدي إلى در مليارات الدولارات من الاستثمارات الجديدة وخلق آلاف الوظائف.

ووفقا لما نشره موقع الرؤية الإماراتى، فيات كرايسلر هي آخر شركة من الشركات الثلاث الكبرى لصناعة السيارات في ديترويت التي تتوصل إلى اتفاق مبادئ مع اتحاد العمال الأمريكي النافذ، بعد أن سبقتها إلى ذلك شركتا فورد وجنرال موتورز.

ولم تصادق جنرال موتورز على اتفاقها إلا بعد إضراب للعمال دام 40 يوماً، فيما لم تواجه فورد أي مشاكل.

ويأتي الاتفاق الأولي مع فيات كرايسلر الذي ينتظر مصادقة العمال عليه في وقت حساس بالنسبة لاتحاد عمال صناعة السيارات الأمريكي الذي اضطر رئيسه غاري جونز لتقديم استقالته مع مسؤول رفيع آخر بسبب اتهامهما بالفساد في قضايا يجري التحقيق فيها.

وترد مزاعم الفساد هذه في قلب الدعوى الفيدرالية التي رفعتها شركة جنرال موتورز في وقت سابق هذا الشهر ضد شركة فيات كرايسلر.

وتنص الدعوى على أن فيات كرايسلر دفعت رشى لمسؤولي اتحاد العمال لضمان مزايا غير منصفة في محادثات العمل وإجبار العمال على الموافقة على الاندماج.

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لكن فيات كرايسلر اتهمت بدورها جنرال موتورز بمحاولة إحباط اندماجها الذي يتم العمل عليه مع مجموعة "بي إس آ" الفرنسية لصناعة السيارات.

ولم تعلن فيات كرايسلر واتحاد العمال الأمريكي عن تفاصيل الاتفاق المبدئي، لكن الاتحاد أشار إلى أنه يعكس عموماً الاتفاقات التي تم التفاوض عليها سابقاً مع جنرال موتورز وفورد.

وقالت نائبة رئيس اتحاد عمال صناعة السيارات سيندي أسترادا إن التفاوض شمل "الرواتب والامتيازات والأمن الوظيفي".

وأضافت على موقع الاتحاد الإلكتروني أن الاتفاق دعا إلى ضخ استثمارات إضافية بقيمة 4.5 مليار دولار من قبل فيات كرايسلر، ومن المتوقع أن يؤدي هذا إلى خلق نحو 7 آلاف وظيفة.

ويقال إن الاتفاق شمل دفع مكافأة بقيمة 9 آلاف دولار للعمال، بالإضافة إلى زيادة الأجور بنسبة 3% في السنتين الثانية والرابعة من العقد.

ومن المقرر أن يجتمع رؤساء فروع الاتحاد الأربعاء لمراجعة الاتفاق المبدئي وتحديد ما إذا كانت ستتم التوصية بقبوله من قبل الأعضاء.

وقال الاتحاد إنه في حال الموافقة سيبدأ العمال بالتصويت عليه اعتباراً من الجمعة، ومن المتوقع أن تستغرق العملية نحو أسبوعين.