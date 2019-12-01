شكرا لقرائتكم خبر عن شركة المدينة للتمويل والاستثمار (ALMADINA) يخترق متوسطه المتحرك -تحليل صباحي- 01-12-2019 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم واصل السهم تراجعه كما اشرنا في تقريرنا الاخير، حيث انهى تداولات اخر جلسات الأسبوع الماضي منخفضا عند مستوى 15٫30 فلس، مخترقا بذلك متوسطه المتحرك لـ 20 يوم، لذلك نتوقع ان يواصل السهم تراجعه لمستوى 14 فلس، الا ان هذا السيناريو مرهون باختراق السهم لمستوى 15 فلس. لذلك نوصي بمراقبة السهم عن قرب خلال الايام القادمة خاصة جلسة اليوم.

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من المتوقع ان يكون النطاق السعري خلال جلسة اليوم بين مستوى الدعم هو 15.0 فلس وبين مستوى المقاومة هو 15.6 فلس

الميل العام المتوقع اليوم: هابط