- 1/3
- 2/3
- 3/3
شكرا لقرائتكم خبر عن وفد من "دونج فينج" الصينية يزور شركتى النصر والهندسية للسيارات والان مع تفاصيل الخبر
وذلك في إطار تفعيل نتائج زيارة هشام توفيق وزير قطاع الأعمال العام إلى الصين في سبتمبر الماضي ، لبحث التعاون في إنتاج السيارات الكهربائية في مصر.
وتفقد الوفد كافة خطوط الإنتاج والعنابر بمصانع الشركتين، برفقة رئيس الشركة القابضة للصناعات المعدنية الدكتور مدحت نافع، وقيادات شركتي النصر والهندسية، وذلك للوقوف على حالة المصانع والمعدات والطاقة الإنتاجية والإمكانات المتاحة وتحديد الاحتياجات المطلوبة، كما تم تفقد معرض المنتجات السابقة لشركة النصر، وكذلك معرض لمنتجات الشركة الهندسية.
وتستهدف الوزارة إعادة إحياء شركة النصر للسيارات للعمل في إنتاج السيارات الكهربائية في ظل اهتمام الدولة بمواكبة التطور التكنولوجى العالمى بالإتجاه نحو تصنيع السيارات التي تعمل بالكهرباء، وتوجيهات القيادة السياسية للعمل على توطين صناعة السيارات الكهربائية في مصر، بالنظر إلى أنها تعد مستقبل صناعة السيارات في العالم.
ومن المقرر أن يعقد السيد الوزير اجتماعا مع وفد شركة دونج فينج الصينية لاستعراض نتائج الزيارة واستكمال المفاوضات الجارية للتعاون المشترك في إنتاج السيارات الكهربائية.
الوفد يتفقد شركة النصر للسيارات
الدكتور مدحت نافع يوضح للوفد مكونات الشركة
كانت هذه تفاصيل خبر وفد من "دونج فينج" الصينية يزور شركتى النصر والهندسية للسيارات لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.