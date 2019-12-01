شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على أعداد العاملين الأجانب بالقطاع الخاص والاستثمارى حتى 2018 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - رصد الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، تطور أعداد العاملين الأجانب بالقطاع الخاص والاستثماري حتى عام 2018. وتظهر البيانات مجموعة من التطورات أهمها: - أعداد الأجانب الافارقة العاملين بالقطاع الخاص والاستثماري بلغ 608 أجنبي عام 2015 Advertisements - أعداد الأجانب الافارقة العاملين بالقطاع الخاص والاستثماري بلغ 628 أجنبي عام 2016 - أعداد الأجانب الافارقة العاملين بالقطاع الخاص والاستثماري بلغ 546 أجنبي عام 2017 - أعداد الأجانب الافارقة العاملين بالقطاع الخاص والاستثماري بلغ 535 أجنبي عام 2018 - أعداد المصريين الحاصلين على تصريح للعمل بالدول الإفريقية بلغ 4375 تصريح عام 2015 - أعداد المصريين الحاصلين على تصريح للعمل بالدول الإفريقية بلغ 1052 تصريح عام 2016

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر تعرف على أعداد العاملين الأجانب بالقطاع الخاص والاستثمارى حتى 2018 لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.