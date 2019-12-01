شكرا لقرائتكم خبر عن الإسكان: مليون وحدة سكنية لتحقيق العدالة الاجتماعية واستهداف محدودى الدخل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال خالد عباس نائب وزير الإسكان، إن الدولة تقوم بإنشاء شبكات طرق وكباري ومحطات طاقة تهدف لتحقيق تنمية شاملة في البلاد، وإنشاء مليون وحدة سكنية لتحقيق العدالة الاجتماعية، والاهتمام بمحدودي الدخل.

وأضاف خلال المؤتمر الدولي الثالث للإسكان التعاوني، أنه تم إنشاء 20 مدينة جديدة من الجيل الرابع، لعمل نقلة نوعية حضارية وتوفير مساكن جديدة، وإتاحة أراضي للتعاونيات الإسكانية، من أجل أن يعمل الجميع من أجل تلبية احتياجات الاسكان والتعمير.

Advertisements

وأشار إلى أن مصر تستهدف مشاركة أكثر التعاونيات الإسكانية لحل مشكلة السكان في مصر، والوصول إلي مجتمعات متجانسة تساهم في تحقيق التنمية المستدامة، لافتا إلى سعي مصر إلي أن تصل نسبة مشاركة الاسكانيات التعاونية إلي 30% من المنتج السكني، وفق خطة خمسية، تهدف إلي تطوير التشريعات وانشاء المدن وتحقيق التكامل بين جميع القطاعات الاقتصادية.

وأكد أن مصر تتطلع إلي رؤي طموحه لتطوير التعاونيات الإسكانية، وتحقيق مستهدفات التنمية المستدامة.