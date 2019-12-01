شكرا لقرائتكم خبر عن ارتفاع المؤشر العام للأسهم السعودية بمستهل تعاملات جلسة بداية الأسبوع والان مع تفاصيل الخبر
وبلغ حجم التداول فى بورصة السعودية بمستهل التعاملات 23.2 مليون سهم بقيمة 566.2 مليون ريال، وارتفعت أسهم 124 شركة، فيما تراجعت 42 شركة.
وارتفع 14 قطاعا بسوق السعودية على رأسها قطاع الاستثمار والتمويل بنسبة 1.18%، أعقبه قطاع البنوك بنسبة 0.94%، تلاه قطاع إدارة وتطوير العقارات بنسبة 0.76%، ثم قطاع الأدوية بنسبة 0.59%، ثم قطاع الاتصالات بنسبة 0.56%، فقطاع الإعلام والترفيه بنسبة 0.55%.
وجاء سهم "أنعام القابضة" على رأس القائمة الخضراء المُدرجة بالبورصة بنمو نسبته 3.75%، ثم زين السعودية نسبة 3.46%، ثم المتحدة للتأمين بنسبة 2.74%، فيما تصدر سهم "باتك" القائمة الحمراء بانخفاض قدره 1.12% ثم أسواق العثيم بنسبة 0.93%، ثم أسمنت المدينة بنسبة 0.84%.
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