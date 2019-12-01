شكرا لقرائتكم خبر عن ارتفاع المؤشر العام للأسهم السعودية بمستهل تعاملات جلسة بداية الأسبوع والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ارتفع المؤشر العام لسوق الأسهم السعودية "تاسى"، بمستهل تعاملات جلسة اليوم الأحد، بداية جلسات الأسبوع، بنسبة 0.57% رابحا 45.17 نقطة ليصل إلى مستوى 7904.23 نقطة، فيما تراجع مؤشر السوق الموازية- نمو بنسبة 0.42% خاسرا 26.42 نقطة ليصل إلى مستوى 6229.34 نقطة. وبلغ حجم التداول فى بورصة السعودية بمستهل التعاملات 23.2 مليون سهم بقيمة 566.2 مليون ريال، وارتفعت أسهم 124 شركة، فيما تراجعت 42 شركة. Advertisements وارتفع 14 قطاعا بسوق السعودية على رأسها قطاع الاستثمار والتمويل بنسبة 1.18%، أعقبه قطاع البنوك بنسبة 0.94%، تلاه قطاع إدارة وتطوير العقارات بنسبة 0.76%، ثم قطاع الأدوية بنسبة 0.59%، ثم قطاع الاتصالات بنسبة 0.56%، فقطاع الإعلام والترفيه بنسبة 0.55%. وجاء سهم "أنعام القابضة" على رأس القائمة الخضراء المُدرجة بالبورصة بنمو نسبته 3.75%، ثم زين السعودية نسبة 3.46%، ثم المتحدة للتأمين بنسبة 2.74%، فيما تصدر سهم "باتك" القائمة الحمراء بانخفاض قدره 1.12% ثم أسواق العثيم بنسبة 0.93%، ثم أسمنت المدينة بنسبة 0.84%.

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