شكرا لقرائتكم خبر عن ارتفاع مؤشرات بورصة الكويت بمستهل التعاملات وسط صعود جماعى للقطاعات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ارتفعت مؤشرات بورصة الكويت، بمستهل تعاملات جلسة اليوم الأحد، بداية جلسات الأسبوع، مدفوعة بصعود جماعى للقطاعات. وارتفع مؤشر السوق العام بنسبة 1.07% رابحا 63.51 نقطة ليصل إلى مستوى 5991.78 نقطة، وصعد مؤشر السوق الأول بنسبة 1.37% رابحاً 89.52 نقطة ليصل إلى مستوى 6608.88 نقطة، وقفز مؤشر السوق الرئيسى بنسبة 0.2% رابحاً 9.67 نقطة ليصل إلى مستوى 4776.68 نقطة. وجرى التداول بمستهل التعاملات على 135.3 مليون سهم بقيمة 35.9 مليون دينار كويتى عبر 4669 صفقة. Advertisements وارتفعت 7 قطاعات ببورصة الكويت على رأسها قطاع السلع الاستهلاكية بنسبة 2.08%، ثم قطاع البنوك بنسبة 1.37%، ثم قطاع الصناعة بنسبة 0.99%، أعقبه قطاع العقار بنسبة 0.92%، تلاه قطاع الاتصالات بنسبة 0.56%، ثم قطاع الخدمات الاستهلاكية بنسبة 0.49%، ثم قطاع الخدمات المالية بنسبة 0.09%. وجاء سهم "شركة تصنيف وتحصيل الأموال" على رأس القائمة الخضراء المُدرجة بالبورصة بارتفاع نسبته 9.91%، تليه شركة الديرة القابضة بنسبة 8.33%، ثم شركة الصالحية العقارية بنسبة 7.04%، فيما تصدر سهم "شركة برقان لحفر الآبار والتجارة والصيانة" القائمة الحمراء بانخفاض قدره 14.41% ثم الشركة الدولية للمنتجعات بنسبة 9.52%، ثم الشركة الكويتية السورية القابضة بنسبة 7.26%.

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