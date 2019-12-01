شكرا لقرائتكم خبر عن ارتفاع بورصة البحرين بمستهل التعاملات مدفوعة بصعود قطاع البنوك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ارتفع المؤشر العام لسوق البحرين المالى، بمستهل تعاملات جلسة اليوم الأحد، بداية جلسات الأسبوع، بنسبة 0.40% رابحا 6.17 نقطة ليصل إلى مستوى 1533.12 نقطة، مدفوعة بصعود قطاعى البنوك التجارية والاستثمار. وجرت تداولات على بورصة البحرين بمستهل التعاملات 4.2 مليون سهم بقيمة 1.2 مليون دينار. Advertisements وقاد الارتفاع ببورصة البحرين، قطاع البنوك التجارية بنسبة نمو 25.98% مدفوعا بصعود سهم البنك الأهلي المتحد بنسبة 1.22%، بنك البحرين الوطنى بنسبة 0.14%، ثم قطاع الاستثمار بنسبة نمو 0.87% مدفوعا بصعود سهم مجموعة جى اف اتش المالية بنسبة 0.85%. فيما تراجع قطاع الخدمات بنسبة انخفاض 2.14% بضغوط هبوط سهم شركة البحرين للاتصالات السلكية واللاسلكية بنسبة 0.26%.

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