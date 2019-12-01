شكرا لقرائتكم خبر عن "اللجين" تتحول لتكبد الخسائر خلال الربع الثالث 2019 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم كشفت نتائج الأعمال المالية لشركة اللجين، المعلنة اليوم الأحد، عن تحولها لتكبد الخسائر، خلال الربع الثالث المنتهي في 30 سبتمبر 2019.

وأشارت اللجين، في بيان لموقع سوق "تداول" المالي، إلى تحقيقها صافي خسائر بلغ 108.5 مليون ريال مقابل أرباح بلغت 27.6 مليون ريال في الربع المقابل من 2018.

وعزت الشركة تكبد الخسائر خلال الربع الثالث إلى تحقيق الشركة الزميلة ناتبت صافي خسارة خلال الربع الحالي لعام 2019 بسبب توقف الإنتاج بمصنع ناتبت من أحداث الحريق الذي وقع خلال الربع الأخير من عام 2018.

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وتراجعت الإيرادات بنسبة طفيفة إلى 6.69 مليون ريال خلال الربع الثالث من العام الجاري، مقابل إيرادات بلغت 6.74 مليون ريال في الربع المقابل من 2018.

وعلى النحو ذاته، حققت اللجين صافي خسائر بلغ 258.2 مليون ريال خلال التسعة أشهر الأولى من العام الجاري، مقابل أرباح بلغت 154 مليون ريال في الفترة المقابلة من 2018.

وتجدر الإشارة إلى أن اللجين حققت صافي خسائر بلغ 149.7 مليون ريال خلال النصف الأول من العام الجاري، مقابل أرباح بلغت 126.5 مليون ريال في النصف المقابل من 2018.