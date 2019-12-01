شكرا لقرائتكم خبر عن عمومية "جي اف اتش" تبحث إصدار صكوك بقيمة 500 مليون دولار 22 ديسمبر الجاري والان مع بالتفاصيل
دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم قررت مجموعة جي اف اتش دعوة الجمعية العامة العادية للانعقاد، يوم الأحد الموافق 22 ديسمبر الجاري، لبحث الموافقة على توصية مجلس الإدارة بإصدار صكوك تصل قيمتها إلى 500 مليون دولار.
وأفادت الشركة، في بيان لبورصة "الكويت"، اليوم الأحد، بأن الصكوك سيتم إصدارها في إصدار واحد أو عدة إصدارات، والتي سيتم إصدارها عبر شركة ذات غرض خاص، مع مراعاة الحصول على الموافقات الرقابية.
هذا وستنظر الجمعية في تفويض مجلس الإدارة أو من يفوضهم المجلس لاتخاذ كافة الإجراءات اللازمة للقيام بعملية الإصدار، بما في ذلك الحصول على الموافقات المطلوبة من الجهات الرقابية المعنية.
وتجدر الإشارة إلى أن جي اف اتش حققت صافي أرباح بقيمة 24.4 مليون دولار خلال الربع الثالث من العام الجاري، مُقابل صافي أرباح بلغ 30.9 مليون دولار خلال الربع المُقابل من العام 2018.
ويعود التراجع في الأرباح بالربع الثالث من العام 2019 بشكل رئيسي إلى ارتفاع المصروفات إلى 68.7 مليون دولار مُقابل إجمالي مصروفات بلغ 41.6 مليون دولار للربع المُقابل من العام 2018.
هذا وحققت الشركة صافي أرباح بلغت 73.6 مليون دولار خلال التسعة أشهر الأولى من العام الجاري، مُقابل صافي أرباح بلغ 103.4 مليون دولار خلال التسعة أشهر الأولى من العام 2018.
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