شكرا لقرائتكم خبر عن تابعة لـ "المملكة القابضة" توقع مذكرة تفاهم لمبادلة حصص في "مدارس المملكة المحدودة " والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم أعلنت شركة المملكة القابضة عن توقيع إحدى شركاتها التابعة، شركة المملكة للاستثمار والتطوير، شركة مساهمه مقفلة، لمذكرة تفاهم غير ملزمة مع شركة عطاء التعليمية، شركة مساهمة عامة، لمبادلة كافة حصصها البالغة 92.1% في شركة مدارس المملكة المحدودة.

وأفادت المملكة، في بيان لموقع سوق "تداول" المالي، اليوم الأحد، بأنه سيتم مبادلة الأسهم المملوكة لشركة المملكة للاستثمار والتطوير في شركة مدارس المملكة المحدودة وبالإضافة إلى مقابل نقدي.

وبحسب البيان، سيتم الاتفاق بين الأطراف على التوصل إلى اتفاق مبدئي لقيمة الصفقة قبل البدء في إجراءات الفحص النافي للجهالة.

هذا واتفق الطرفان على أن المقابل المستحق الدفع من قِبل شركة عطاء التعليمية لشركة المملكة للاستثمار والتطوير سيتألف من أسهم في شركة عطاء التعليمية بالإضافة إلى مقابل نقدي.

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وستكون مدة المذكرة سارية المفعول منذ تاريخ توقيعها ولمدة 120 يوماً قادمة قابلة للتجديد، علماً بأنه في حال المضي قُدماً في الصفقة المقترحة، ستخضع الصفقة المقترحة لموافقة كل من السلطات المختصة واستيفاء المتطلبات الداخلية من كلتا الشركتين.

والجدير بالذكر ان هذه الصفقة تأتي ضمن استراتيجية شركة المملكة القابضة في التوسع وتعظيم القيمة لاستثماراتها في قطاع الخدمات التعليمية في المملكة العربية السعودية.

وتجدر الإشارة إلى أن المملكة القابضة حققت صافي أرباح بلغ 86.8 مليون ريال خلال الربع الثالث من العام الجاري، مقابل أرباح بلغت 248.6 مليون ريال في الربع المقابل من 2018.

وعلى النحو ذاته، حققت الشركة صافي أرباح بلغ 401.8 مليون ريال خلال التسعة أشهر الأولى من العام الجاري، مقابل أرباح بلغت 634.3 مليون ريال في الفترة المقابلة من 2018، بنسبة تراجع بلغت 36.7%.