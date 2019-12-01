شكرا لقرائتكم خبر عن أسمنت أم القرى محاط بالإشارات الإيجابية – تحليل صباحي – 01-12-2019 والان مع بالتفاصيل
دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم صعد سهم أسمنت أم القرى (3005) بتداولاته الأخيرة على المستويات اللحظية، وذلك على اثر استناده لدعم خط اتجاه رئيسي صاعد على المدى القصير كما هو موضح بالرسم البياني المرفق، مع استمرار الدعم الإيجابي بسبب تداولاته أعلى المتوسط المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة، بالإضافة لتوارد الإشارات الإيجابية بمؤشرات القوة النسبية، ليحقق السهم أرباحاً بلغت نسبتها 0.22% بما يعادل 0.04 نقطة.
لهذا نحن نتوقع المزيد من الارتفاع للسهم خلال تداولاته القادمة، طيلة ثبات مستوى الدعم 17.60، ليستهدف مستوى المقاومة المحوري 18.90.
نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين مستوى الدعم 17.80 ومستوى المقاومة 18.42.
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