دار الأركان يغلق على ارتفاع حذر – تحليل صباحي – 01-12-2019

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دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفع سهم دار الأركان (4300) في آخر جلساته، ليحاول السهم بهذا الارتفاع تصريف تشبعه البيعي الواضح بمؤشرات القوة النسبية، ليحقق أرباحاً حذرة بلغت نسبتها 0.87% بما يعادل 0.10 نقطة، في ظل سيطرة الموجة التصحيحية الهابطة على المدى القصير، مع استمرار الضغط السلبي للمتوسط المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة.
لذلك تشير توقعاتنا إلى عودة انخفاض السهم خلال تداولاته القادمة، طيلة ثبات مستوى المقاومة 11.80، ليستهدف مستوى الدعم 11.20.
نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين مستوى الدعم 11.40 ومستوى المقاومة 11.80.
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