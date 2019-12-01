شكرا لقرائتكم خبر عن 7500 منشأة صغيرة ومتوسطة تسترد الرسوم الحكومية والان نبدء بالتفاصيل

كشف محافظ الهيئة العامة المنشآت الصغيرة والمتوسطة "منشآت" المهندس صالح الرشيد، عن بلوغ عدد المنشآت المستفيدة من مبادرة استرداد الرسوم الحكومية ما يقارب 7.500 منشأة صغيرة ومتوسطة، بإجمالي مبالغ مستردة نحو 691 مليون ريال في عدد 26.721 عملية.

جاء ذلك خلال برنامج لقاء الطاولة المستديرة الذي نظمته غرفة الرياض، بحضور رئيس مجلس الإدارة عجلان العجلان، وعددٍ من رجال وسيدات الأعمال والمختصين والمهتمين بقطاع الأعمال.

وأكد العجلان في بداية اللقاء أهمية العمل على رفع مساهمة هذه الفئة من المنشآت في الناتج المحلي أسوةً بالعديد من دول العالم، مبينًا أن برنامج لقاء الطاولة المستديرة، أحد مبادرات الغرفة في سبيل تعزيز التواصل ما بين الجهات الحكومية والقطاع الخاص.

وأفاد محافظ الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة، أن ابرز مبادرات "سهولة ممارسة الأعمال" بالتعاون مع وزارة العمل تمثلت في إصدار عدد 9 تأشيرات فورية لملاك المنشآت المتفرغين للعمل بها، وإعطاء فترة سماح تأسيسية لمدة سنة من التسجيل ببرنامج نطاقات، وكذلك احتساب الموظف السعودي الجديد في نطاقات حال تسجيله في التأمينات الاجتماعية، إضافةً إلى توطين المناصب القيادية في هذه الفئة من المنشآت، ودعم توظيف المسجلين في برنامج "حافز" وغيرها من المبادرات.