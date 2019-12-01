رئيس جهاز دمياط الجديدة يلتقى ممثلى جمعية المستثمرين

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وقال المهندس محمد رجب: شهد اللقاء مناقشة المشكلات التي تواجه المستثمرين خاصة قطاعي الصناعة والاستثمار بالمدينة، وكذا الاستماع للمقترحات والرؤى المختلفة للتواصل مع الجهات المعنية، والعمل على خلق بيئة استثمارية مناسبة تُسهم في ضخ مزيد من الاستثمارات لدفع عجلة العمل والإنتاج وتوفير فرص عمل للشباب لتحقيق التنمية المستدامة وبناء اقتصاد مصر الجديدة.
كما قام رئيس الجهاز بالتعقيب والرد على ما تم مناقشته خلال اللقاء، وكذا التوضيح باستفاضة فيما يتعلق بمطالبهم وشكاواهم وإحالتها للإدارات المختصة، مطالباً بالحل الفورى وسرعة التغلب عليها وإنهائها، والمتابعة الدورية مع المستثمرين.
واستعرض رئيس الجهاز الخطط الاستثمارية المستقبلية للمدينة، وكذا الخطة الاستثمارية، خلال العام المالي 2019 /2020، موضحاً موقف المشروعات التي تم الانتهاء من تنفيذها والجارى تنفيذها بالمدينة، ومنها المشروعات السكنية ومشروعات المرافق.
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