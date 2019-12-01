الاقتصاد

وزير التجارة التنزانى يجتمع مع لجنة التعاون الأفريقى فى اتحاد الصناعات المصرية

0 نشر
0 تبليغ

Advertisements

شكرا لقرائتكم خبر عن وزير التجارة التنزانى يجتمع مع لجنة التعاون الأفريقى فى اتحاد الصناعات المصرية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - على هـامش مـؤتمر إفريقيـا 2019 اجتمع  وزير التجارة والصناعة التنزانــى انوسينت باشونجوا مع وفد لجنة التعاون الأفريقى باتحاد الصناعات المصرية برئاسة الدكتور شريف الجبلى وتم خلال الاجتماع مناقشة عدد من المشاريع الصناعية والتى عرضها السيد وزير التجارة التنزانى على الجانب المصرى وأهمها إقامة مصنع لتصنيع وتعبئة الكاجو الذى يعتبر أولوية للحكومة التنزانية، كما استفسر السيد الوزير عن مدى التقدم الذى حدث فى مشروع إنشاء مصنع للأسمدة فى تنزانيا .

 

وأشار السيد الوزير ايضاً على اهتمام تنزانيا لإقامة مشاريع للطاقة الشمسية وأيضاً اهتمامها بتشجيع المستثمرون المصريون فى مجال صناعة الجلود على أهمية  دراسة إقامة مشروع لتصنيع الجلود بتنزانيا .

 

وأكد أيضاً الدكتور الجبلى على أن مجموعة من المصنعين المصريين يقومون حالياً بانشاء شركة فى تنزانيا تهدف لزيادة الصادارات الصناعية المصرية وكذلك الأستثمار فى تنزانيا.

Advertisements

 

وفى نهاية الاجتماع دعا السيد الوزير التنزانى الجانب المصرى للقيام بزيارة تنزانيا فى الفترة ما بين 10، 20 ديسمبر 2019 للتباحث فى تفاصيل إنشاء مصنع الكاجو وكذلك زيارة المواقع المقترحة لأقامة هذا المشروع وقد وعد السيد الدكتور شريف الجبلى بأن يقوم وفد من لجنة التعاون الأفريقى باتحاد الصناعات المصرية  للقيام بهذه الزيارة .

 

هذا وحضر الاجتماع من الجانب المصرى السيد المهندس خالد أبو بكر عضو غرفه صناعه البترول والتعدي والرئيس التنفيذي شركة طاقة العربية وقد حضر من الجانب التنزاني مساعد وزير التجارة والصناعة وعباس القائم بالأعمال بسفارة تنزانيا بالقاهرة.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر وزير التجارة التنزانى يجتمع مع لجنة التعاون الأفريقى فى اتحاد الصناعات المصرية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا