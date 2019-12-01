شكرا لقرائتكم خبر عن وزير التجارة التنزانى يجتمع مع لجنة التعاون الأفريقى فى اتحاد الصناعات المصرية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - على هـامش مـؤتمر إفريقيـا 2019 اجتمع وزير التجارة والصناعة التنزانــى انوسينت باشونجوا مع وفد لجنة التعاون الأفريقى باتحاد الصناعات المصرية برئاسة الدكتور شريف الجبلى وتم خلال الاجتماع مناقشة عدد من المشاريع الصناعية والتى عرضها السيد وزير التجارة التنزانى على الجانب المصرى وأهمها إقامة مصنع لتصنيع وتعبئة الكاجو الذى يعتبر أولوية للحكومة التنزانية، كما استفسر السيد الوزير عن مدى التقدم الذى حدث فى مشروع إنشاء مصنع للأسمدة فى تنزانيا .

وأشار السيد الوزير ايضاً على اهتمام تنزانيا لإقامة مشاريع للطاقة الشمسية وأيضاً اهتمامها بتشجيع المستثمرون المصريون فى مجال صناعة الجلود على أهمية دراسة إقامة مشروع لتصنيع الجلود بتنزانيا .

وأكد أيضاً الدكتور الجبلى على أن مجموعة من المصنعين المصريين يقومون حالياً بانشاء شركة فى تنزانيا تهدف لزيادة الصادارات الصناعية المصرية وكذلك الأستثمار فى تنزانيا.

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وفى نهاية الاجتماع دعا السيد الوزير التنزانى الجانب المصرى للقيام بزيارة تنزانيا فى الفترة ما بين 10، 20 ديسمبر 2019 للتباحث فى تفاصيل إنشاء مصنع الكاجو وكذلك زيارة المواقع المقترحة لأقامة هذا المشروع وقد وعد السيد الدكتور شريف الجبلى بأن يقوم وفد من لجنة التعاون الأفريقى باتحاد الصناعات المصرية للقيام بهذه الزيارة .

هذا وحضر الاجتماع من الجانب المصرى السيد المهندس خالد أبو بكر عضو غرفه صناعه البترول والتعدي والرئيس التنفيذي شركة طاقة العربية وقد حضر من الجانب التنزاني مساعد وزير التجارة والصناعة وعباس القائم بالأعمال بسفارة تنزانيا بالقاهرة.