وزير التجارة التنزانى يجتمع مع لجنة التعاون الأفريقى فى اتحاد الصناعات المصرية

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وأشار السيد الوزير ايضاً على اهتمام تنزانيا لإقامة مشاريع للطاقة الشمسية وأيضاً اهتمامها بتشجيع المستثمرون المصريون فى مجال صناعة الجلود على أهمية دراسة إقامة مشروع لتصنيع الجلود بتنزانيا .
وأكد أيضاً الدكتور الجبلى على أن مجموعة من المصنعين المصريين يقومون حالياً بانشاء شركة فى تنزانيا تهدف لزيادة الصادارات الصناعية المصرية وكذلك الأستثمار فى تنزانيا.
وفى نهاية الاجتماع دعا السيد الوزير التنزانى الجانب المصرى للقيام بزيارة تنزانيا فى الفترة ما بين 10، 20 ديسمبر 2019 للتباحث فى تفاصيل إنشاء مصنع الكاجو وكذلك زيارة المواقع المقترحة لأقامة هذا المشروع وقد وعد السيد الدكتور شريف الجبلى بأن يقوم وفد من لجنة التعاون الأفريقى باتحاد الصناعات المصرية للقيام بهذه الزيارة .
هذا وحضر الاجتماع من الجانب المصرى السيد المهندس خالد أبو بكر عضو غرفه صناعه البترول والتعدي والرئيس التنفيذي شركة طاقة العربية وقد حضر من الجانب التنزاني مساعد وزير التجارة والصناعة وعباس القائم بالأعمال بسفارة تنزانيا بالقاهرة.
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