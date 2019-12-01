هيئة تعاونيات الإسكان: تخصيص 2400 فدان فى 22 مدينة بالصعيد وبحرى للإسكان التعاونى

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وأضاف خلال المؤتمر الدولي الثالث للإسكان التعاوني، أن اهتمام الرئيس السيسى بدعم منظومة الاسكان التعاوني، حيث تم تخصيص 2400 فدان في 22 مدينة جديدة، فى الصعيد ووجه بحري لصالح الإسكان التعاوني، لافتاً إلى الانتهاء من مقترح قانوني يعدل منظومة الاسكان.
وأشار إلى أن تعاونيات الإسكان المصرية حققت نجاحات كبيرة، خلال الفترة الماضية، وهو ما يفسر المشاركة الدولية الواسعة فى المؤتمر الدولي للإسكان التعاوني في نسخته الثالثة.
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