هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة تشارك فى مؤتمر Cairo ICT

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وصرح بذلك الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمحتمعات العمرانية، مشيرا إلى أن الهيئة تعرض مدن الجيل الرابع البالغ عددها حتى الآن 30 مدينة جديدة، سواء التى يتم تنفيذها، أو التى فى مراحل التخطيط، ومساحة المرحلة الأولى بها حوالى 530 ألف فدان ومن المتوقع أن تستوعب حوالى 30 مليون نسمة وتوفر الملايين من فرص العمل .
وقالت المهندسة إيمان نبيل، مدير عام التنمية بالهيئة: تعتمد البنية التحتية لهذه المدن فى تنفيذها على تكنولوجيا الاتصالات والمعلومات باعتبارها مدنا ذكية يتم ادارتها وتشغيلها من خلال مراكز للتحكم، وتعتمد فى تخطيطها على أسس الإستدامة لتضاهى بذلك المدن العالمية، حيث تعتمد على ترشيد استهلاك المياه والطاقة، بالإضافة الى استخدام التقنيات الحديثة بالمبانى الحكومية والخاصة لتعزيز فكرة الاستدامة، وخلق مناطق مفتوحة وخضراء، الى جانب الاعتماد على مصادر الطاقة المتجددة وخلق بيئة عمرانية متوافقة مع البيئة المحيطة، وتوفير مناطق صناعية غير ملوثة للبيئة .
وأضافت: بعض هذه المدن الجارى تنفيذها :( العاصمة الادارية الجديدة – العلمين الجديدة – المنصورة الجديدة – مدينة ناصر بأسيوط – مدينة غرب قنا – مدينة سلام "شرق بورسعيد" )
وأوضحت أن جناح الهيئة بالمعرض يعرض الموقف التنفيذى لهذه المدن وما يتم بها من مشروعات.
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