شكرا لقرائتكم خبر عن ارتفاع جماعى لمؤشرات البورصة بمستهل تعاملات جلسة بداية الأسبوع والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - استهلت البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الأحد، بداية جلسات الأسبوع، بارتفاع جماعى لكافة المؤشرات، وذلك بعدما أغلقت الأسبوع الماضى على تراجع.

وارتفع مؤشر "إيجى إكس 30" بنسبة 0.02% ليصل إلى مستوى 13852 نقطة، وصعد مؤشر "إيجى إكس 50" بنسبة 0.07% ليصل إلى مستوى 2013 نقطة، وقفز مؤشر "إيجى إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.03% ليصل إلى مستوى 16533 نقطة، وزاد مؤشر إيجى إكس 30 للعائد الكلى بنسبة 0.32% ليصل إلى مستوى 5155 نقطة.

كما ارتفع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجى إكس 70" بنسبة 0.3% ليصل مستوى 534 نقطة، وصعد مؤشر "إيجى إكس 100" بنسبة 0.22% ليصل إلى مستوى 1405 نقطة.