جهاز الإحصاء: 190 ألف قنطار صادرات القطن للموسم الزراعى 18/19

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أصدر الجهازالمركـزى للتـعبـئـة العـامـة والإحصاء اليــوم الأحد الموافــق 1 / 12 / 2019 النشرة الربع سنوية للقطن الربع الرابع (يونيه/ أغسطس) للموسم الزراعى 2018 / 2019 . ومن أهم مؤشراتها ما يلى: - بلغ إجمالى كمية الصادرات 190.4 ألف قنطـار مـترى خــــلال الفترة (يونية/ أغسطس) 2019 مقابـــل 86.2 ألف قنطــار متـــرى (يونيه/ أغسطس) 2018 بنسبة زيادة قدرها 120.9%. Advertisements - بلغ إجمالي كميـة المســتـهــلك مـن الأقطان المحـليــة 36.3 ألــف قنطـار متـرى خـــلال الفتــرة (يونيه/ أغسطس) 2019 مقابل 28.8 ألف قنطـار متـرى (يونية/ أغسطس) 2018 بنسبة زيادة قدرها 26.3% وذلك نتيجة زيادة إنتاج محصول القطن . - تركز الاستهلاك خلال هذه الفترة فى مجموعة الأصناف طويـل وسـط التيلة حيـث بـغ المســتهلك منها 33.4 ألف قنطـار متـرى بنسبة قدرها 92.0% من إجمـالى القطن المحلى المستهلك.

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