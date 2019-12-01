شكرا لقرائتكم خبر عن أحداث ينتظرها مساهمو "السوق السعودي" خلال الأسبوع الحالي والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تقرير - خاص أخبار اليوم: ينتظر مساهمو السوق السعودية "تداول" خلال جلسات الأسبوع الحالي، الممتد من 1 حتى 5 ديسمبر الجاري، اجتماع الجمعية العمومية لشركة سدافكو، بالإضافة إلى صرف أرباح كل من زهرة الواحة للتجارة، ودلة الصحية.

وتبدأ شركة زهرة الواحة للتجارة، يوم الإثنين، صرف أرباح نقدية على المساهمين مُستحقة عن النصف الأول من العام 2019 بقيمة 11.25 مليون ريال، بحصة تبلغ 75 هللة للسهم الواحد، وبنسبة توزيع تبلغ 7.5%.

Advertisements

وتنظر الجمعية العمومية للشركة السعودية لمنتجات الألبان والأغذية "سدافكو"، يوم الثلاثاء، شراء 2.749 مليون سهم من أسهمها، على أن يكون تمويل عملية الشراء من موارد الشركة الذاتية.

وتبدأ شركة دلة للخدمات الصحية، يوم الخميس المُقبل، صرف الأرباح المستحقة عن النصف الأول من العام 2019، بقيمة 37.5 مليون ريال، بواقع 0.5 ريال للسهم، وبما نسبته 5% من القيمة الإسمية للسهم.

وتبدأ شركة أرامكو السعودية، يوم الخميس المُقبل، الإعلان عن السعر النهائي لأسهم الطرح، وكذلك الإعلان عن التخصيص النهائي لأسهم الطرح المؤسسات المكتتبة والمكتتبين الأفراد.