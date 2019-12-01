شكرا لقرائتكم خبر عن القروض العقارية بالسعودية تواصل الارتفاع خلال أكتوبر والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم كشفت النشرة الإحصائية الشهرية الصادرة عن مؤسسة النقد العربي السعودي "ساما"، عن استمرار النمو القياسي في عدد القروض العقارية الجديدة المقدمة للأفراد من جميع المؤسسات التمويلية من بنوك تجارية وشركات تمويلية في شهر (أكتوبر) الماضي.

وسجلت القروض العقارية الجديدة المقدمة للأفراد نموا بنسبة 250% بنحو 21765 عقدا في (أكتوبر) 2019 بزيادة تجاوزت 15 ألف عقد، مقابل 3406 عقود في أكتوبر 2018، بحسب صحيفة الاقتصادية.

ونما حجم التمويل الشهري بنسبة 172% على أساس سنوي بقيمة 9.3 مليار ريال، مقابل نحو ثلاثة مليارات ريال في (أكتوبر) 2018 بزيادة بأكثر من 5.8 مليار ريال.

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وسجلت القروض السكنية الجديدة في شهر (أكتوبر) 2019 نموا بنحو 30% مقارنة بشهر (سبتمبر) 2019 في حجم التمويل، ونحو 29 % في عددها.

وسجلت القروض العقارية قفزات كبيرة تجاوزت ثلاثة أضعاف ما حُقق العام الماضي، إذ بلغ عدد عقود التمويل السكني للأفراد منذ بداية عام 2019 حتى نهاية تشرين الأول (أكتوبر) نحو 135368 عقدا بإجمالي تمويل تجاوز 60 مليار ريال.

وكانت الإحصائيات الرسمية للمؤسسة قد بينت أن إجمالي أعداد عقود التمويل العقاري السكني المقدم للأفراد بنهاية 2018 بلغ نحو 50496 عقدا بقيمة إجمالية تقارب 29.5 مليار ريال، وفي عام 2017 قرابة 30833 عقدا بقيمة 21.02 مليار ريال.