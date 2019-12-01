شكرا لقرائتكم خبر عن "المحاصيل البستانية" بنود خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبى ستحدد الصادرات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد المهندس محسن البلتاجى ، رئيس مجلس إدارة جمعية تنمية وتطوير المحاصيل البستانية والحقلية ، أن موقف الصادرات المصرية إلى بريطانيا يتوقف على بنود اتفاق الخروج البريطاني من الاتحاد الأوروبى ، خاصة ما يتعلق بالجمارك وازدواجية فرضها.

وصدرت مصر لبريطانيا 228.4 ألف طن حاصلات زراعية ، بقيمة 172 مليون دولار خلال الموسم التصديرى 2018-2019 ، تمثل نحو 5% من اجمالى الكميات و7% من قيمة الصادرات بحسب بيانات المجلس التصديرى للحاصلات الزراعية .

أضاف محسن البلتاجى ، فى تصريحات خاصة لـ " الخليج 365" أن الصادرات المصرية قد تتأثر سلبا حال فرض جمارك جديدة بعد انتقالها من الاتحاد الاوربى لها ، وبالتالي فإن الحاجة أصبحت الآن ملحة لوجود أسطول بحرى سريع ،ينقل الصادرات مباشرة من مصر إلى بريطانيا، بما يضمن عدم فرض جمارك مزدوجة عليها .

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أوضح البلتاجى ، أن كل تلك الأمور ما تزال تتعلق بمدى تسهيل حركة التجارة بين دول الاتحاد الأوربى وبريطانيا بعد الخروج ،والذى يبدو متعثرا للغاية حاليا، موضحا أن بنود الخروج هى من ستحدد شكل الصادرات المصرية مستقبلا إلى بريطانيا ، خاصة أن جزء من المنتجات يدخلها عن طريق دول اوروبية وجزء يدخلها مباشر .

جدير بالذكر أن مصر صدرت 4.3 مليون طن خضر وفاكهة ومحاصيل زراعية بقيمة 2.3 مليار دولار الموسم التصديرى 2018-2019.