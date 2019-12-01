شكرا لقرائتكم خبر عن تراجع تحويلات المقيمين بالسعودية 10% في 2019 والان مع بالتفاصيل
دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم كشفت مؤسسة النقد العربي السعودي "ساما" تراجع تحويلات الوافدين للخارج بنسبة 9.7% خلال الـ10 أشهر الأولى من عام 2019.
وأضافت مؤسسة النقد أن التحويلات وصلت إلى 104 مليارات ريال مقابل 115.2 مليار ريال خلال الفترة ذاتها من العام الماضي، أي ما يعادل 11.1 مليار ريال، بحسب "العربية".
وخلال شهر أكتوبر الماضي، انخفضت تحويلات الوافدين 5.8% وصولا إلى 11.04 مليار ريال، مقارنة بـ11.72 مليار ريال خلال نفس الشهر من العام الماضي.
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