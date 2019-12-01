شكرا لقرائتكم خبر عن القروض الاستهلاكية بالسعودية ترتفع لـ 324.69 مليار ريال بالربع الثالث والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم بلغت القروض الاستهلاكية في السعودية بنهاية الربع الثالث من العام الجاري نحو 324.69 مليار ريال، مسجلة ارتفاعا بنحو 1.1%، مقارنة بـ321.01 مليار ريال بنهاية الربع الثاني من 2019.

والقروض الاستهلاكية سجلت ارتفاعا خلال الربع الثالث من العام الجاري، بعد تراجع دام لثلاثة فصول متتالية، وبالتحديد منذ الربع الرابع من 2018، بحسب صحيفة الاقتصادية.

وسجلت قروض "بطاقات الائتمان" ارتفاعا نسبته نحو 9.4% خلال الربع الثالث من 2019، لتصل إلى 18.28 مليار ريال، مقارنة بنهاية الربع الثاني من العام الجاري البالغة 16.7 مليار ريال.

Advertisements

وتعد قيمة قروض "بطاقات الائتمان" بنهاية الربع الثالث من العام الجاري، أعلى مستوى خلال 22 عاما بالتحديد منذ عام 1998.

على مستوى الأداء السنوي، ارتفعت قروض "بطاقات الائتمان" بنسبة 22.3% ما يعادل 3.333 مليار ريال، مقارنة بنحو 14.948 مليار ريال بنهاية الربع الثالث من 2018.

ويتم تقسيم القروض الاستهلاكية، وفقاً لمؤسسة النقد العربي السعودي "ساما"، إلى سبعة أقسام: قروض "ترميم وتحسين عقارات"، وقروض "سيارات ووسائل نقل شخصية"، وقروض "أثاث وسلع معمرة"، وقروض "تعليم"، وقروض "رعاية صحية"، وقروض "سياحة وسفر"، وقروض "أخرى".