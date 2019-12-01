شكرا لقرائتكم خبر عن "تصديرى الحاصلات " :الصين تستحوذ على 5% من صادرات مصر الزراعية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - لأول مرة استحوذت الصين على نحو 5% من كميات الصادرات الزراعية المصرية من الخضر والفاكهة الموسم التصديرى 2018-2019.

وكشفت بيانات المجلس التصديرى للحاصلات الزراعية ، أنه لأول مرة ترتفع صادرات مصر للصين لهذا الحد ، مدفوعة بجهود المجلس التصديرى لفتح سوق الصين أمام العديد من المنتجات الجديدة بالتنسيق بين المجلس التصديرى والحجر الزراعى .

وبحسب البيانات فإنه تم تصدير 218 ألف طن حاصلات زراعية للصين خلال الموسم ،تمثل 5% من كمية الصادرات ،كما تبلغ قيمة الصادرات نحو 103.4 مليون دولار تمثل أيضا 5% من قيمة الصادرات .

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وصدرت مصر خلال الموسم 4.3 مليون طن بقيمة 2.3 مليار دولار .

يذكر أن ملف الأسواق الجديدة يعد من أهم الملفات التى تقع على أولويات المجلس التصديري حيث نجح المجلس بالتعاون الوثيق مع الإدارة المركزية للحجر الزراعي في فتح ما يقرب من حوالي (17) سوق أمام بعض المحاصيل الزراعية المصرية علي رأسها إندونيسيا - أورجواي - الصين – تايوان - كندا – إستراليا - الهند - صربيا- فيتنام - جنوب أفريقيا .