شكرا لقرائتكم خبر عن شعبة الورق تطالب المالية بإعفاء "لُبّ الأشجار " من ضريبة القيمة المضافة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - طالبت شعبة الورق فى اتحاد الصناعات، بضرورة معاملة لُبّ الأشجار المتسورد من الخارج، كمادة خام وعدم فرض ضريبة قيمة مضافة عليه، خاصة وأن مصانع الورق تركز على التصنيع من خلال " لُبّ" الشجر.

وقال مصطفى عبيد ، نائب رئيس شعبة الورق، لابد من معاملة لُبّ الأشجار المستورد كمادة خام، فليس من الواقع أن يتم فرض ضريبة عليه رغم أنه مدخل إنتاجى، وعدم فرض رسوم على الورق المستورد تام الصنع".

وأضاف عبيد لـ"الخليج 365"، أن مصر تستورد لُبّ الشجر من أكثر من دولة على رأسها روسيا، ويدخل فى العملية الإنتاجية، مشيرا إلى أن حماية الصناعة الوطنية من مواجهة المتسورد، تطلب عدم فرض ضريبة على الخامات الإنتاجية، وفرض رسوم على المنتجات المستوردة، فى مقابل تعهد المصانع المحلية بعدم رفع الأسعار.

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وطالب عبيد ، بقصر استيراد ورق الصحف على المؤسسات الصحفية ودور النشر والطباعة، ووقف استيراد الورق من الدرجة الثانية والثالثة، وذلك من أجل ضبط منظومة تصنيع الورق فى مصر، وحماية الصناعة الوطنية.

وأكد نائب رئيس شعبة الورق، على ضرورة أن تقوم هيئة التنمية الصناعية بدورها فيما يتعلق بعملية منح رخص للمصانع الجديدة، مشيرا إلى أن القطاع لا يتحمل منح رخص لمصانع جديدة.