التصنيع يؤكد على كسر دعم محوري – تحليل صباحي – 01-12-2019

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دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم واصل سهم التصنيع (2060) الانخفاض بتداولاته الأخيرة على المدى القصير، ليؤكد السهم بانخفاضه الأخير كسر مستوى الدعم المحوري 12.00، مسجلاً خسائر جديدة بلغت نسبتها -1.35% بما يعادل -0.16 نقطة، وذلك في ظل سيطرة الاتجاه الرئيسي الهابط على المدى المتوسط والقصير، مع استمرار الضغط السلبي بسبب تداولاته دون متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة، وتوارد الإشارات السلبية بمؤشرات القوة النسبية، بالرغم من وصولها لمناطق شديدة التشبع بعمليات البيع، مصحوباً بارتفاع محدود في أحجام التداول . Advertisements لهذا نحن نتوقع استمرار انخفاض السهم خلال تداولاته القادمة، طيلة استقراره أدنى مستوى 12.00، ليستهدف مستوى الدعم 11.30. نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين مستوى الدعم 11.30 ومستوى المقاومة 12.28.

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