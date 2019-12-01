شكرا لقرائتكم خبر عن مصرف الإنماء يعاود الارتفاع – تحليل صباحي – 01-12-2019 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفع سهم مصرف الإنماء (1150) من جديد بتداولاته الأخيرة على المستويات اللحظية، وذلك في ظل سيطرة الموجة التصحيحية الصاعدة على المدى القصير، وتأثره بتركيبة فنية إيجابية متكونة وهو نموذج الرأس والكتفين المقلوب، بالإضافة لاستمرار الضغط الإيجابي لتداولاته أعلى متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة، مهاجماً من جديد مستوى المقاومة المهم 22.89، هذا المستوى يمثل نسبة 38.2% من مستويات فيبوناتشي التصحيحية للموجة الهابطة على المدى القصير (من28.25 إلى 19.58)، ليحقق أرباحاً بلغت نسبتها 0.97% بما يعادل 0.22 نقطة، امام محاولة السهم تصريف تشبعه الشرائي الواضح بمؤشرات القوة النسبية، مع توارد الإشارات السلبية منها.

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لذلك نحن نتوقع المزيد من الارتفاع للسهم خلال تداولاته القادمة، خاصة في حالة اختراقه للمقاومة 22.89، ليستهدف بعدها مستوى المقاومة التالي من تلك المتتالية التصحيحية لفيبوناتشي عند سعر 23.92 ريال، الذي يمثل نسبة 50% منها.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين مستوى الدعم 22.32 ومستوى المقاومة 23.50.