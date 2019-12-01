الراجحي يرتفع بجلسة اتسمت بالتذبذب – تحليل صباحي – 01-12-2019

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دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفع سهم الراجحي (1120) بتداولاته الأخيرة على المستويات اللحظية، لينهي جلسة اتسمت بالتذبذب محققاً خلالها أرباحاً بلغت نسبتها 0.65% بما يعادل 0.40 نقطة، وذلك بعدما استفاد السهم باستناده لدعم متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة، ولكن بالرغم من ارتفاع السهم إلا أنه مازال يستقر بنطاق قناة سعريه تصحيحية هابطة على المدى القصير كما هو موضح بالرسم البياني أعلاه، مع توارد الإشارات السلبية بمؤشرات القوة النسبية.
لذلك نحن نرجح عودة انخفاض السهم خلال تداولاته القادمة، خاصة في حالة كسره للدعم 61.70، ليستهدف بعدها مستوى الدعم 59.05.
نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين مستوى الدعم 60.40 ومستوى المقاومة 64.00.
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