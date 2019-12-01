سابك يلامس مقاومة متوسطه المتحرك البسيط – تحليل صباحي – 01-12-2019

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دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفع سهم سابك (2010) بتداولاته الأخيرة على المستويات اللحظية، ليلامس السهم بهذا الارتفاع مقاومة متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة، ليحقق أرباحاً حذرة بلغت نسبتها 1.45% بما يعادل 1.30 نقطة، في ظل سيطرة الاتجاه الرئيسي الهابط على المدى المتوسط والقصير بمحاذاة خط ميل كما هو موضح بالرسم البياني المرفق، مع توارد الإشارات السلبية بمؤشرات القوة النسبية. Advertisements لهذا نحن نرجح عودة انخفاض السهم خلال تداولاته القادمة، ليستهدف مستوى الدعم 86.20، طيلة ثبات مستوى المقاومة 93.90. نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين مستوى الدعم 88.00 ومستوى المقاومة 93.90.

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