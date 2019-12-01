شكرا لقرائتكم خبر عن سبكيم العالمية يعاود الانخفاض – تحليل صباحي – 01-12-2019 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم عاود سهم سبكيم العالمية (2310) الانخفاض في آخر جلساته، ليسجل خسائر بلغت نسبتها -1.14% بما يعادل -0.18 نقطة، وذلك في ظل سيطرة الاتجاه الرئيسي الهابط على المدى المتوسط بمحاذاة خط ميل، مع استمرار الضغط السلبي للمتوسط المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة، وقد حاول السهم تصريف تشبعه البيعي الواضح بمؤشرات القوة النسبية، خاص مع بدء ظهور تقاطع إيجابي بها، إلا أن القوى البيعية يبدو أنها تسيطر على المشهد بشكل تام ليعاود تراجعه.

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لهذا نحن نتوقع المزيد من الانخفاض للسهم خلال تداولاته القادمة، طيلة ثبات مستوى المقاومة 16.04، ليستهدف مستوى الدعم 15.40.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين مستوى الدعم 15.40 ومستوى المقاومة 16.04.