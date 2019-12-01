شكرا لقرائتكم خبر عن الجزيرة بين المطرقة والسندان – تحليل صباحي – 01-12-2019 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تراجع سهم الجزيرة (1020) بتداولاته الأخيرة على المستويات اللحظية، وذلك بناءاً على تداولاته بمحاذاة خط ميل رئيسي هابط على المدى القصير كما هو موضح بالرسم البياني المرفق، مع توارد الإشارات السلبية بمؤشرات القوة النسبية، مسجلاً خسائر في آخر جلساته بلغت نسبتها -0.58% بما يعادل -0.08 نقطة، ولكن بالرغم من انخفاض السهم إلا أن الموجة التصحيحية الصاعد مازالت مسيطرة على تداولات السهم الأخيرة، مستفيداً من الدعم الإيجابي للمتوسط المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة.

Advertisements

لذلك تستمر توقعاتنا بترجيح سيناريو عودة ارتفاع السهم، بشرط مهم وهو ثبات مستوى الدعم 13.50، ليستهدف مستوى المقاومة المحوري 14.48.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين مستوى الدعم 13.50 ومستوى المقاومة 14.20.