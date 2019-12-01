ساب يتلون بالأحمر – تحليل صباحي – 01-12-2019

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دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم انزلق سهم ساب (1060) انخفاضاً للجلسة الثانية على التوالي، ليتكبد السهم خسائر جديدة بلغت نسبتها -4.75% بما يعادل -1.70 نقطة، وذلك وسط بدء توارد الإشارات السلبية بمؤشرات القوة النسبية، بعد وصولها لمناطق شديدة التشبع بعمليات الشراء، أمام سيطرة الموجة التصحيحية الصاعدة على المدى القصير، مع استمرار الدعم الإيجابي للمتوسط المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة.
لذلك وأمام الزخم البيعي الواضح أمامنا نتوقع المزيد من الانخفاض للسهم خلال تداولاته القادمة، طيلة ثبات مستوى المقاومة 37.06، ليستهدف أولى مستويات الدعم المهمة عند 33.20.
نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين مستوى الدعم 33.20 ومستوى المقاومة 35.75.
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