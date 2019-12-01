شكرا لقرائتكم خبر عن المتحدة للتأمين يشهد ارتفاع أحجام التداول – تحليل صباحي – 01-12-2019 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفع سهم المتحدة للتأمين (8190) بتداولاته الأخيرة على المستويات اللحظية، ليحاول السهم بهذا الارتفاع تعويض بعضاً من خسائره السابقة، وتصريف تشبعه البيعي الواضح بمؤشرات القوة النسبية، ليحقق السهم أرباحاً حذرة بلغت نسبتها 3.08% بما يعادل 0.24 نقطة، مصحوباً بارتفاع ملحوظ في أحجام التداول، في ظل سيطرة الاتجاه الرئيسي الهابط على المدى المتوسط والقصير بمحاذاة خط ميل، مع استمرار الضغط السلبي للمتوسط المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة. Advertisements لهذا نحن نرجح عودة انخفاض السهم خلال تداولاته القادمة، طيلة ثبات المقاومة 8.50، ليستهدف مستوى الدعم 7.26. نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين مستوى الدعم 7.75 ومستوى المقاومة 8.26.

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