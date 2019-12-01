الاقتصاد

أسمنت الشمالية يستفيد من دعمه الإيجابي – تحليل صباحي – 01-12-2019

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دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تعافى سهم أسمنت الشمالية (3004) في آخر جلساته، وذلك على إثر استناده لدعم متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة، مما أكسبه بعضاً من الزخم الإيجابي الذي ساعده على تحقيق مكاسب بلغت نسبتها 0.57% بما يعادل 0.06 نقطة، وذل في ظل سيطرة الاتجاه الرئيسي الصاعد على المدى القصير بمحاذاة خط ميل، أمام توارد الإشارات السلبية بمؤشرات القوة النسبية.

 

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لذلك تشير توقعاتنا إلى المزيد من الارتفاع للسهم خلال تداولاته القادمة، طيلة ثبات مستوى الدعم 10.38، ليستهدف مستوى المقاومة المحوري 11.20.

 

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين مستوى الدعم 10.38 ومستوى المقاومة 10.94.

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