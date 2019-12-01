شكرا لقرائتكم خبر عن المؤشر العام للسوق السعودي يرتفع على استحياء – تحليل صباحي – 01-12-2019 والان مع بالتفاصيل
دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم صعد المؤشر العام للسوق السعودي (TASI) قليلاً بتداولاته الأخيرة على المستويات اللحظية، ليحقق أرباحاً ضعيفة بلغت نسبتها 0.08% بما يعادل 5.979 نقطة، ولكن بالرغم من ارتفاع المؤشر إلا أنه يظل مستنداً لدعم متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة، ويبدو أن ذلك قد أكسبه بعضاً من الزخم الإيجابي، في ظل سيطرة الموجة التصحيحية الصاعدة على المدى القصير، وتأثره بتركيبة فنية إيجابية متكونة على المدى القصير وهو نموذج الرأس والكتفين المقلوب كما هو موضح بالرسم البياني المرفق، أمام توارد الإشارات السلبية بمؤشرات القوة النسبية.
لذلك تظل توقعاتنا بارتفاع المؤشر خلال تداولاته القادمة، بشرط عودة استقراره أولاً أعلى مستوى 7,924.14، ليستهدف بعدها أولى مستويات المقاومة المهمة عند 8,128.37.
نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين مستوى الدعم 7,800.00 ومستوى المقاومة 8,020.88.
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عدد أسهم الشركات الرابحة 94
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عدد أسهم الشركات الخاسرة 83
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عدد أسهم الشركات الثابتة 17
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عدد أسهم الشركات المتداولة 194
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