شكرا لقرائتكم خبر عن مؤشر الكويت الاول (BKP) يقترب من هدفه السعري المتوقع -تحليل صباحي- 01-12-2019 والان مع بالتفاصيل
دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم مدد المؤشر مكاسبه كما اشرنا في تقريرنا الاخير، حيث أغلق الخميس الماضي مرتفعا عند مستوى 6519 نقطة، مقتربا بذلك من هدفه السعري المتوقع عند 6600 نقطة، والذي يعد مستوى المقاومة الحالي، وفي حالة تجاوزه فسيواصل المؤشر ارتفاعه لمستوى مقاومته التالي عند 6800 نقطة.
متوقع ان يكون النطاق السعري خلال اليوم الحالي بين مستوى الدعم هو 6,469 بينما مستوى المقاومة هو 6,553 نقطة
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