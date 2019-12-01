شكرا لقرائتكم خبر عن المؤشر العام لبورصة قطر (GNRI) يواصل تراجعه -تحليل صباحي- 01-12-2019 والان مع بالتفاصيل
دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم واصل المؤشر تراجعه لينهي تداولات الخميس الماضي عند مستوى 10147 نقطة، مسجلا بذلك ادنى مستوى يحققه المؤشر منذ شهر اغسطس الماضي، ومازالت المؤشرات الفنية تعكس الاداء السلبي الحالي للمؤشر في الاجل القصير، مما يدفعنا بالقول بان المؤشر قد يواصل تراجعه لمستويات قد تصل الى 10000 نقطة كمستوى اول، شرط بقاء المؤشر اسفل مستوى 10300 نقطة.
متوقع ان يكون النطاق السعري خلال اليوم الحالي بين مستوى الدعم هو 10,125 بينما مستوى المقاومة هو 10,193 نقطة
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