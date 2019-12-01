شكرا لقرائتكم خبر عن 10 أصناف فاكهة أقل من 5 جنيهات للكيلو بسوق العبور .. تعرف عليها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تشهد أسعار الفواكه بسوق العبور استقرارا وذلك لتوفر كميات جيدة من جميع الاصناف المعروضة ، ويرصد "الخليج 365 " أقل الأصناف من حيث السعر حيث يقل أسعارها عن 5 جنيهات للكيلو .

سجل البرتقال البلدى 2 -3 جنيهات للكيلو ، كما استقر سعر البرتقال أبو سرة 2- 4 جنيهات ، وتراوح سعر البرتقال السكرى بين 2-3.5 جنيها للكيلو ، فيما استقر سعر اليوسفى عند 2- 4.5 جنيها للكيلو .

وسجل سعر كيلو البلح السلمى 5 جنيهات ، فيما تراوح سعر بلح ام الفراخ بين 3 -7 جنيهات ، والبلح السمانى بين 3 -7 جنيهات للكيلو ، وبلح بنت عيشة بين 5-7 جنيهات للكيلو .

Advertisements

واستقر سعر الجوافة بين 4- 7 جنيهات للكيلو ، والرمان بين 3-7 جنيهات للكيلو والكانتالوب بين 3-5 جنيهات للكيلو .